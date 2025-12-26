Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

Легенда ЦСКА назвал главное событие 2025 года

Легенда ЦСКА Пономарев назвал игру Сафонова главным событием 2025 года
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает главным событием уходящего года выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

По его словам, российский голкипер здорово проявил себя в последних матчах.

«Больше всего запоминается последнее, поэтому выделю игру Матвея Сафонова за «ПСЖ». Взять четыре одиннадцатиметровых удара, которые он взял в финале Межконтинентального кубка — это вообще уникальное явление. Он хорошо играет, действует уверенно, помогает своей команде. Что касается российских клубов, мне запомнились победы ЦСКА в Кубке России и Суперкубке России. Армейцы вообще не проиграли дома ни разу в чемпионате в этом году, молодцы!» — заявил Пономарев.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Ранее тренер сборной России признал игрока «Краснодара» лучшим вратарем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509155_rnd_5",
    "video_id": "record::ee47a94e-4a8b-4f6b-b7cc-01229164be69"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+