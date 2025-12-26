Журналист сообщил, что Трамп скоро встретится с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.

«Ожидается, что президент Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго в воскресенье, чтобы попытаться достичь соглашения по американскому мирному плану», — написал он.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Киев, как сообщил глава государства, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Украина подает определенные сигналы России, что готова вести какой-то диалог, уточнил Путин.

24 декабря Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии мирного плана — в материале «Газеты.Ru».

