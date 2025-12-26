Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости политики

Журналист сообщил, что Трамп скоро встретится с Зеленским

Журналист Axios Равид: Трамп 28 декабря встретится с Зеленским во Флориде
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.

«Ожидается, что президент Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго в воскресенье, чтобы попытаться достичь соглашения по американскому мирному плану», — написал он.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Киев, как сообщил глава государства, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Украина подает определенные сигналы России, что готова вести какой-то диалог, уточнил Путин.

24 декабря Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии мирного плана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред США при НАТО сообщил «хорошую новость» по урегулированию на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509293_rnd_3",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+