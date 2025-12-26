Размер шрифта
Новости политики

В России рассказали, что Зеленский сможет получить в США

Политолог Ордуханян: Зеленский привезет из США только холодный душ
Jonathan Ernst/Reuters

Предстоящая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, в ходе которой он рассчитывает встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, не принесет ему ничего, кроме «холодного душа». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Я в принципе не считаю, что Зеленского в США ждет теплый прием, но даже если представить, что его там примут хорошо, то исход все равно будет не тот, что ожидает украинский лидер. Дело в том, что Штатам попросту нечего предоставить Украине. Поставлять оружие они не будут, денег для финансирования тоже нет, разведданные и так предоставляются, а взваливать на себя какие-то дополнительные обязательства Трамп не будет», — пояснил американист.

Конечно, у Зеленского есть союзники среди глобалистов-демократов, но суть в том, что и им нечего особо предложить, отметил Ордуханян.

«Демократы прекрасно знают, как население негативно реагировало на финансирование Украины. Так что если его попытаются возобновить сразу после того, как оно прекратилось, то Демократическая партия столкнется с огромным всплеском недовольства. Поэтому Зеленский сможет привезти из Соединенных Штатов только холодный душ для себя и своих приспешников», — заключил политолог.

Президент Украины в своем Telegram-канале сообщил, что в контексте урегулирования конфликта с Россией «многое может решиться к Новому году». Таким образом он анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться в выходные.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВСУ стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса.

