«Гознак» создаст новые элементы защиты купюр

«Гознак» работает над новыми элементами защиты купюр. Об этом сообщил брифинге генеральный директор предприятия Аркадий Трачук, передает ТАСС.

При этом он отметил, что набор защитных знаков, которые есть сейчас, тоже отлично справляются со своей задачей.

«Мне кажется, тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, например, в пятитысячной банкноте, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут.

Эта работа ведется непрерывно», — сказал он.

26 декабря Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля. Оборотную сторону оформили изображениями Саратовского автомобильного моста, судна на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворца земледельцев в Казани.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов уточнил ТАСС, что процесс поступления новых тысячерублевых банкнот в обращение может занять от года до полутора лет.

Ранее Банк России отказался от идеи перехода на полимерные банкноты.