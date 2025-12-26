Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

«Гознак» создаст новые элементы защиты купюр

«Гознак» разработает новые элементы защиты российских банкнот
Илья Питалев/РИА «Новости»

«Гознак» работает над новыми элементами защиты купюр. Об этом сообщил брифинге генеральный директор предприятия Аркадий Трачук, передает ТАСС.

При этом он отметил, что набор защитных знаков, которые есть сейчас, тоже отлично справляются со своей задачей.

«Мне кажется, тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, например, в пятитысячной банкноте, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут.
Эта работа ведется непрерывно», — сказал он.

26 декабря Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля. Оборотную сторону оформили изображениями Саратовского автомобильного моста, судна на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворца земледельцев в Казани.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов уточнил ТАСС, что процесс поступления новых тысячерублевых банкнот в обращение может занять от года до полутора лет.

Ранее Банк России отказался от идеи перехода на полимерные банкноты.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509173_rnd_1",
    "video_id": "record::6d7061f2-df6a-41c6-a569-f7879b9042d8"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+