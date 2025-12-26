В МИД России призвали Японию отказаться от враждебной линии в отношении РФ

Токио должен отказаться от антироссийской линии для возобновления межгосударственного диалога между Россией и Японией. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи заместителя главы министерства Андрея Руденко с депутатом Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки.

В сообщении говорится, что во время беседы российская сторона отметила важность усилий со стороны Японии «в целях сохранения накопленного в прошлые годы позитивного «багажа» двусторонних связей, которые продолжают деградировать вследствие» избранного Токио недружественного курса в отношении Российской Федерации. Кроме того, было подчеркнуто, что для возобновления контактов между двумя государствами «требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа».

12 ноября депутат нижней палаты японского парламента Нобуюки Фукусима заявил о необходимости вести независимую от США внешнюю политику. По его словам, это необходимо для улучшения отношений между Токио и Москвой.

