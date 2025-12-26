Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости политики

В МИД России назвали условия возобновления диалога с Японией

В МИД России призвали Японию отказаться от враждебной линии в отношении РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Токио должен отказаться от антироссийской линии для возобновления межгосударственного диалога между Россией и Японией. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи заместителя главы министерства Андрея Руденко с депутатом Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки.

В сообщении говорится, что во время беседы российская сторона отметила важность усилий со стороны Японии «в целях сохранения накопленного в прошлые годы позитивного «багажа» двусторонних связей, которые продолжают деградировать вследствие» избранного Токио недружественного курса в отношении Российской Федерации. Кроме того, было подчеркнуто, что для возобновления контактов между двумя государствами «требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа».

12 ноября депутат нижней палаты японского парламента Нобуюки Фукусима заявил о необходимости вести независимую от США внешнюю политику. По его словам, это необходимо для улучшения отношений между Токио и Москвой.

Ранее в Госдуме оценили вероятность заключения мира между Россией и Японией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27508735_rnd_5",
    "video_id": "record::b683f380-03b6-4299-bacc-aa58a0213da0"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+