Мужчина устроил стрельбу из автомата в супермаркете Донецка

В Донецке мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата в супермаркете, полиция уже обезвредила его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по ДНР.

«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы республики», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что никто не пострадал.

22 декабря мужчина оскорбил незнакомую женщину, ожидавшую автобуса на остановке в деревне Головинки Рузского округа Московской области. Она рассказала о случившемся своему зятю, и вскоре тот появился на месте со своим другом. При себе у мужчины был травматический пистолет, из которого он затем выстрелил в обидчика тещи.

26 ноября в Воронеже посетитель магазина открыл стрельбу и ранил женщину. Инцидент произошел утром в магазине Fix Price на проспекте Труда. Около 10:00 мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но администратор сделала ему замечание. В ответ 37-летний местный житель стал агрессивным, вытащил травматический пистолет и произвел выстрел, ранив 41-летнюю женщину в руку.

