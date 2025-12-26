Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости. Общество

Мужчина устроил стрельбу из автомата в супермаркете Донецка

В Донецке полиция обезвредила устроившего беспорядочную стрельбу в супермаркете
МВД России по ДНР/ТАСС

В Донецке мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата в супермаркете, полиция уже обезвредила его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по ДНР.

«Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы республики», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что никто не пострадал.

22 декабря мужчина оскорбил незнакомую женщину, ожидавшую автобуса на остановке в деревне Головинки Рузского округа Московской области. Она рассказала о случившемся своему зятю, и вскоре тот появился на месте со своим другом. При себе у мужчины был травматический пистолет, из которого он затем выстрелил в обидчика тещи.

26 ноября в Воронеже посетитель магазина открыл стрельбу и ранил женщину. Инцидент произошел утром в магазине Fix Price на проспекте Труда. Около 10:00 мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но администратор сделала ему замечание. В ответ 37-летний местный житель стал агрессивным, вытащил травматический пистолет и произвел выстрел, ранив 41-летнюю женщину в руку.

Ранее в Москве произошла стрельба возле торгового центра.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509131_rnd_1",
    "video_id": "record::e6718b6d-c4cb-4426-8773-e8eb451a7399"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+