В Крыму беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры

В поселке Кировское в Республике Крым беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал объект инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Идет тушение пожара. Жертв нет, гражданские объекты не пострадали», — написал советник.

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за утро 26 декабря уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны сбили в период с 8:00 до 13:00 мск. 16 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, еще один — над акваторией Черного моря.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом сбили три беспилотника. По его словам, один из беспилотных летательных аппаратов был сбит «Панцирем», еще один — с помощью стрелкового оружия, и последний — подразделением «БАРС-Крым».

Ранее в РФ пообещали удивить Украину подводными дронами.