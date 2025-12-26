На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банк России показал новый дизайн тысячерублевой купюры

Центробанк представил обновленную банкноту в 1000 рублей
true
true
true
close
ЦБ РФ

Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщили на сайте регулятора.

На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля. Оборотную сторону оформили изображениями Саратовского автомобильного моста, судна на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворца земледельцев в Казани. Банкнота сохранила привычную бирюзовую цветовую гамму.

На купюре также размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с информацией об элементах дизайна и признаках подлинности.

Банкнота выпуска 2025 года является законным средством наличного платежа в России и подлежит приему по номиналу без ограничений. Ввод обновленных купюр в обращение будет постепенным, они будут использоваться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов уточнил ТАСС, что процесс поступления новых тысячерублевых банкнот в обращение может занять от года до полутора лет. При этом старые купюры продолжат использоваться до естественного износа и выводиться из оборота не будут. В регуляторе подчеркнули, что обменивать банкноты не потребуется — обновление денежного ряда будет происходить естественным образом и растянется на несколько лет.

Ранее в России перенесли выпуск обновленной купюры 500 рублей.

