«Европа против нас»: Юран о возвращении российского футбола на мировую арену

Юран считает, что российский футбол в ближайшее время не выйдет на мировую арену
Владимир Федоренко/РИА Новости

Российский тренер Сергей Юран предположил, возможно ли скорое возвращение отечественных команд на международные соревнования. Его слова передает Sport24.

«Другие федерации постепенно возвращаются. Дай Бог, чтобы эта тенденция развивалась и на футбол, по крайней мере, хочется в это верить. Мне кажется, в ближайшее время нам будет непросто вернуться. Мы же в УЕФА. А сейчас Европа заняла позицию против нас. Думаю, не так быстро мы вернемся. Это же европейцы. Они не очень дружественно к нам настроены», — заявил Юран.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-футболист сборной России Юрий Жирков сообщил, есть ли у него шансы возглавить «Челси».

