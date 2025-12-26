«Европа против нас»: Юран о возвращении российского футбола на мировую арену

Российский тренер Сергей Юран предположил, возможно ли скорое возвращение отечественных команд на международные соревнования. Его слова передает Sport24.
«Другие федерации постепенно возвращаются. Дай Бог, чтобы эта тенденция развивалась и на футбол, по крайней мере, хочется в это верить. Мне кажется, в ближайшее время нам будет непросто вернуться. Мы же в УЕФА. А сейчас Европа заняла позицию против нас. Думаю, не так быстро мы вернемся. Это же европейцы. Они не очень дружественно к нам настроены», — заявил Юран.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.
