Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости политики

В МИД оценили эмоциональное состояние Зеленского

Рябков назвал рождественское выступление Зеленского неадекватным
Владимир Зеленский
Peter Dejong/AP

Неадекватный характер рождественского обращения президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует об эмоциональном состоянии, в котором могут приниматься решения в Киеве. Такое мнение выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве», — подчеркнул Рябков.

Поводом для заявления послужила рождественская речь Зеленского, в которой он пожелал одному человеку смерти и обвинил россиян в «безбожии» из-за атак на Украину.

До этого украинский лидер анонсировал изменения в датах ряда праздников на Украине. По мнению главы государства, существуют «неудачные календарные совпадения», когда дни скорби совпадают с профессиональными праздниками, что требует «упорядочивания». В качестве успешного примера он привел перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, аналогично западной традиции.

Ранее в Финляндии объяснили резкую речь Зеленского на Рождество.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509275_rnd_5",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+