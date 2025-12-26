В МИД оценили эмоциональное состояние Зеленского

Неадекватный характер рождественского обращения президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует об эмоциональном состоянии, в котором могут приниматься решения в Киеве. Такое мнение выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве», — подчеркнул Рябков.

Поводом для заявления послужила рождественская речь Зеленского, в которой он пожелал одному человеку смерти и обвинил россиян в «безбожии» из-за атак на Украину.

До этого украинский лидер анонсировал изменения в датах ряда праздников на Украине. По мнению главы государства, существуют «неудачные календарные совпадения», когда дни скорби совпадают с профессиональными праздниками, что требует «упорядочивания». В качестве успешного примера он привел перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, аналогично западной традиции.

Ранее в Финляндии объяснили резкую речь Зеленского на Рождество.