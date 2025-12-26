Жена Серебрякова отреагировала на новости о его здоровье

Супруга актера Алексея Серебрякова Мария опровергла информацию о его госпитализации. Об этом пишет ТАСС.

«Это все вранье и все абсолютно здоровы. Это все ложная информация», — сказала она.

Мария также отметила, что данные о том, что причиной проблем со здоровьем стало пристрастие актера к курению, — выдумка.

26 декабря Telegram-канал Mash написал, что Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита. Как утверждали журналисты, 61-летний артист провел в больнице около четырех дней. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Серебрякова беспокоили одышка и постоянный кашель.

Врачи связали ухудшение самочувствия с многолетним курением. После обследования медики рекомендовали ему отказаться от курения или хотя бы значительно сократить количество сигарет, а также выполнять дыхательную гимнастику.

В настоящее время Серебряков уже выписан и находится дома, писал канал.

Ранее у звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких.