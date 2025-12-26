Отец заключенной Блиновской о ее болезни: «В подавленном состоянии»

Размер шрифта
Отец блогерши Елены Блиновской Олег Останин рассказал о болезни дочери и ее жизни в колонии. Мужчину цитирует издание Super.

По словам отца, он видел дочь накануне и она была не в лучшем состоянии. Особых условий для блогерши нет, добавил он, — это обычные тюремные условия в отряде с шестьюдесятью людьми.

«Немножко в подавленном состоянии. Простыла, кашляет. Даже в санчасти лежала», — рассказывает Олег Останин.

В колонии Блиновская, продолжил он, шьет и занимается саморазвитием. Ни уехавший на СВО муж, ни дети пока не навещали женщину в колонии.

«Свидания разрешают редко, и через стекло. Правда, одновременно могут приехать сразу несколько человек. Но телефон один. Следующая встреча только 24–25 февраля», — добавил мужчина.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере одного миллиона рублей и четырехлетнего запрета на ведение бизнеса. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что омбудсмен Владимирской области не получала жалоб на колонию, где находится Блиновская.

Ранее адвокат назвала фейками сообщения о привилегиях Блиновской в колонии.

