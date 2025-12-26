На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вооруженный катаной мужчина напал на завод Yokohama в Японии

NHK: вооруженный катаной мужчина ранил 15 человек на заводе в Японии
Global Look Press

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения вооруженного катаной мужчины на завод по производству покрышек Yokohama Rubber Mishima в Японии. Об этом сообщает NHK News.

По информации журналистов, полиция прибыла на фабрику Yokohama Rubber в Мисиме после сообщений о том, что неизвестный мужчина ворвался на предприятие, ранил катаной нескольких человек, а также облил их неизвестной жидкостью. Уточняется, что инцидент произошел 16:30 по местному времени. В результате нападения, предварительно, пострадали 15 человек, шестерых доставили в больницу, а восьмерым оказали помощь на месте происшествия.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.

В начале ноября шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе компании Pourquery Laboratory в Лионе. В результате нападения пять работников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгоценных металлов оценили в €12 млн.

Ранее рабочий завода Tesla потребовал $51 млн после «нападения» робота.

