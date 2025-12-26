Песков рассказал подробности российско-американских контактов

Помощник президента России Юрий Ушаков и несколько собеседников от Белого дома принимали участие в контактах между РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На этой неделе заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что представители России и Соединенных Штатов провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в отношениях двух стран. По его словам, стороны имели возможность затронуть всю повестку дня на достаточно серьезном, профессиональном, глубоком уровне. Дипломат уточнил, что по некоторым темам есть продвижение, но ключевые вопросы пока остаются подвешенными.

Также Рябков заявил, что актуальность вопроса о разрыве дипломатических отношений России с США на сегодняшний день максимально снизилась. Он отметил, что пока далеко до нормализации дипотношений двух государств, но говорить о том, что может произойти разрыв, не приходится.

8 декабря Песков заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США.

Ранее в МИД РФ рассказали о схожести установок России и США по урегулированию на Украине.