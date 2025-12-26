На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Террорист устроил взрыв в мечети в Сирии

Sham TV: террорист устроил взрыв в шиитской мечети в сирийском городе Хомса
Shutterstock

Террорист устроил взрыв во время пятничной службы в шиитской мечети имама Али в сирийском городе Хомс. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его данным, в результате взрыва в молитвенном сооружении среди находившихся там мусульман есть погибшие и раненые. На момент публикации численность пострадавших не приводится.

24 декабря по меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии. Атака произошла примерно в 18 часов по местному времени в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури. Теракт произошел во время совершения вечерней молитвы.

11 декабря в Ирландии задержали местного экстремиста и 38-летнего гражданина Литвы по подозрению в подготовке теракта в мечети. По информации СМИ, в машине фигурантов дела и в доме гражданина ирландца обнаружили взрывчатые вещества. По предварительным данным, из них можно было изготовить три бомбы.

Ранее на юге Англии неизвестные подожгли мечеть.

