Военный эксперт рассказал, как можно защитить приграничные районы от провокаций ВСУ в праздники

Вооруженные силы Украины действительно любят наносить удары по приграничным областям России в период праздников, чтобы сделать атаки максимально неожиданными и разрушительными. Для защиты Белгородской, Курской и других прилегающих областей стоит создавать блокировочные зоны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Основная цель ударов ВСУ по гражданским объектам в приграничных областях — вызвать недовольство населения, чтобы оно выступило за скорейшее заключение мирного соглашения на любых условиях. Кроме того, по гражданским объектам проще наносить удары, потому что военные объекты более-менее прикрыты», — пояснил эксперт.

Он отметил, что Киев любит прибегать к «тактике- террора» в условиях отступления ВСУ на поле боя.

«Этот вопрос можно только решить только одним путем — создать блокировочную зону. То есть нужно отодвигать не границу, нужно отодвигать линию боевого соприкосновения от границы в Харьковскую область минимум на 100 километров. Да, это задача сложная, но, в принципе, решаемая», — заявил Кнутов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в настоящее время обстановка в приграничных районах остается крайне тяжелой. Утром 25 декабря в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль ранены два мирных жителя, в том числе подросток.

Ранее в России объяснили, почему Украина стремится разместить на своей территории контингент НАТО.