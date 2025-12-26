На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, как можно защитить приграничные районы от провокаций ВСУ в праздники

Военный эксперт Кнутов: блокировочная зона защитит приграничье от провокаций ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины действительно любят наносить удары по приграничным областям России в период праздников, чтобы сделать атаки максимально неожиданными и разрушительными. Для защиты Белгородской, Курской и других прилегающих областей стоит создавать блокировочные зоны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Основная цель ударов ВСУ по гражданским объектам в приграничных областях — вызвать недовольство населения, чтобы оно выступило за скорейшее заключение мирного соглашения на любых условиях. Кроме того, по гражданским объектам проще наносить удары, потому что военные объекты более-менее прикрыты», — пояснил эксперт.

Он отметил, что Киев любит прибегать к «тактике- террора» в условиях отступления ВСУ на поле боя.

«Этот вопрос можно только решить только одним путем — создать блокировочную зону. То есть нужно отодвигать не границу, нужно отодвигать линию боевого соприкосновения от границы в Харьковскую область минимум на 100 километров. Да, это задача сложная, но, в принципе, решаемая», — заявил Кнутов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в настоящее время обстановка в приграничных районах остается крайне тяжелой. Утром 25 декабря в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль ранены два мирных жителя, в том числе подросток.

Ранее в России объяснили, почему Украина стремится разместить на своей территории контингент НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами