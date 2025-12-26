Размер шрифта
Новости политики

В Кремле отреагировали на решение Японии увеличить военные расходы

Песков: страны АТР должны быть аккуратными при увеличении военных расходов
Дмитрий Песков
Алексей Майшев/РИА Новости

Любое увеличение военных расходов государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должно осуществляться аккуратно, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать решение Японии увеличить военные расходы. Представители СМИ поинтересовались, вызвал ли этот шаг властей азиатской страны какие-либо опасения у Кремля.

«Я вам точно не могу сказать, я просто не знаю, сколько у них было в прошлом году, насколько это серьезное увеличение. Но, безусловно, любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, с тем чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал Песков.

26 декабря агентство Associated Press сообщило, что кабинет министров Японии одобрил рекордный план оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Военные расходы увеличили на 9,4%, они составили 9 трлн иен ($53 млрд).

По информации журналистов, Токио намерен потратить 100 млрд иен на развитие беспилотных летательных, подводных и надводных аппаратов. Не менее 970 млрд иен выделят на укрепление потенциала страны в области «дальнего» ракетного вооружения.

Ранее в Японии заявили о желании обзавестись ядерным оружием.

