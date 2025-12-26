Арсенал оружия нашли силовики у ранее судимого сахалинца

На Сахалине у ранее судимого мужчины изъяли арсенал оружия и боеприпасов

Житель Смирныховского района Сахалинской области хранил у себя дома оружие, боеприпасы и взрывчатку. Об этом сообщает областное управление МВД.

Операция проводилась сотрудниками уголовного розыска и бойцами СОБР Росгвардии. В ходе обследования жилища и авто подозреваемого были обнаружены предметы, похожие на огнестрельное оружие и боеприпасы.

Полицейские изъяли у сахалинца гладкоствольное охотничье ружье и патроны к нему и четыре банки пороха. На допросе мужчина признал, что хранил эти предметы, и пояснил, что получил их в подарок от своего знакомого. Все изъятые предметы направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

