РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении соглашения с Российской премьер-лигой (РПЛ) о делегировании прав на организацию чемпионата страны. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Решение было принято исполкомом союза 26 декабря. Новое соглашение официально закрепляет за РПЛ полномочия по проведению турнира чемпионата России до конца сезона 2029/2030.

Продление сотрудничества было выполнено из-за выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности. Предыдущий аналогичный контракт между сторонами был заключен в феврале 2022 года.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее тренер Сергей Юран заявил, что российский футбол в ближайшее время не выйдет на мировую арену.