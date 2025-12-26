Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России

РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года
Sergey Elagin/Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении соглашения с Российской премьер-лигой (РПЛ) о делегировании прав на организацию чемпионата страны. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Решение было принято исполкомом союза 26 декабря. Новое соглашение официально закрепляет за РПЛ полномочия по проведению турнира чемпионата России до конца сезона 2029/2030.

Продление сотрудничества было выполнено из-за выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности. Предыдущий аналогичный контракт между сторонами был заключен в феврале 2022 года.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее тренер Сергей Юран заявил, что российский футбол в ближайшее время не выйдет на мировую арену.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509191_rnd_7",
    "video_id": "record::0272aa17-7c56-4a10-83ce-a38784c67d5f"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+