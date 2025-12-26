В «Укрэнерго» предсказали новый удар по энергетике в ближайшее время

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил о вероятности нового удара по энергетической инфраструктуре в ближайшее время. Об этом сообщает «Старана.ua».

«Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том», — предупредил он.

23 декабря пресс-служба «Укрэнерго» сообщила, что в ряде украинских регионов ввели аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна.ua» уточняло, что отключения света ввели в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее часть украинского Чернигова осталась без электричества.