Возвращение Ивана Урганта на ТВ в 2026 году назвали возможным с «высокого позволения»

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Газете.Ru», что возвращение Ивана Урганта на телевидение возможно в 2026 году. По его словам, артист ждет «высокого позволения», чтобы приступить к работе.

Соседов не удивился, когда узнал о запуске нового шоу Урганта в интернете. Он считает, что телеведущий талантлив и уже давно хорошо зарабатывает без эфиров на телевидении. При этом критик допускает его скорое возвращение на экраны.

«У нас все возможно. Я думаю, что Ивана Урганта многие ждут, потому что он очень талантливый человек, шоумен, независимо от его политических воззрений. Просто, когда человек талантлив, это видно, это не скрыть. Знаю, что он сейчас работает очень успешно, ведет корпоративы. Его с удовольствием приглашают разные компании, фирмы. Он не бедствует. Причем ведет мероприятия не только в России, но и по другим странам ездит. Выступает он за дорого. И многие ждут его на телевидении, спрашивают: «Где Ургант?» В нем сочетаются остроумие, юмор, находчивость, активность. Поэтому я считаю, что его возвращение на ТВ в следующем году вполне возможно», – поделился Сергей Соседов.

По мнению Сергея Соседова, Иван Ургант уже давно вернулся бы на ТВ, но ему не разрешают. Критик рассказал, что на телевидении есть своя система, поэтому Константин Эрнст пока не может добиться возобновления «Вечернего Урганта», хотя проект официально не закрывали.

«Думаю, вернется на Первый канал. Но, собственно, какая разница? Телевидение наше курируется администрацией президента. Если будет разрешено там вернуть Урганта, то какая разница, на какой канал. Я полагаю, что Эрнст давно поставил бы Урганта в сетку, потому что Ваня давал просмотры, были рейтинги, реклама. А раз Урганта нет ни на одном канале, значит, нет высокого позволения. Любой продюсер на телевидении с удовольствием взял бы Урганта на свой канал и давно, а не разрешают. Но все меняется. Не исключено, что кто-то из богатых попросит вернуть Ивана Урганта на телевидение, и сверху будет спущено разрешение. И тогда Ваня будет решать, на какой канал ему идти», — заявил Соседов.

Ранее Алена Водонаева заявила, что ей не хватает Ивана Урганта на телевидении.