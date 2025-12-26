В паспортах Эстонии Псковскую область «отделили» от России

В паспортах граждан Эстонии, которые родились на территории Псковской области, убрали Россию как место рождения. Об этом заявил эксперт в области международных отношений и безопасности, доктор политических наук Адам Бернар во французском издании AgoraVox.

«Отныне для выходцев из Печорского района России в качестве места рождения вместо «Российская Федерация» будут указывать «Эстония», — написал эксперт.

Бернар добавил, что в начале ноября в Таллине внесли изменения в административные процедуры, которые касаются указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности. По его словам, подобные меры не принесут пользу Эстонии, поскольку на границе российская сторона может признать такие документы недействительными.

18 декабря Санкт-Петербургская таможня сообщила, что в преддверии новогодних праздников наблюдается увеличение числа граждан, следующих через границу Эстонии и России. В таможне уточнили, что скопление людей наблюдалось перед эстонским пунктом пропуска.

