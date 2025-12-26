Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова

Ученые впервые запечатлели взрыв сверхновой в эпоху зарождения Вселенной

A&A: телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал взрыв сверхновой в эпоху зарождения Вселенной
ESO/P. Das et al. Background stars (Hubble): K. Noll et al.

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб впервые напрямую зафиксировала взрыв сверхновой на рекордно большом космологическом расстоянии. Событие произошло, когда Вселенной было всего около 730 млн лет, — в эпоху реионизации, когда только начинали формироваться первые звезды и галактики. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Речь идет о сверхновой, связанной с гамма-всплеском GRB 250314A. Сам гамма-всплеск был зарегистрирован 14 марта 2025 года космической обсерваторией SVOM, а его экстремальную удаленность подтвердили последующие наблюдения с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории. Ключевую роль сыграли данные, полученные примерно через 110 дней после всплеска с помощью инфракрасной камеры NIRCam на борту телескопа Джеймс Уэбб, что позволило отделить свет взрыва от слабого излучения родительской галактики.

«Главным доказательством связи гамма-всплесков со смертью массивных звезд стало обнаружение сверхновой в той же точке неба, — отметил соавтор работы, астрофизик Антонио Мартин-Каррильо. — Почти все сверхновые, которые мы изучали раньше, находились сравнительно близко. Когда мы поняли, насколько древним является это событие, стало ясно, что перед нами уникальная возможность заглянуть в условия ранней Вселенной и понять, какие звезды тогда рождались и умирали».

По словам ученого, исследователи использовали модели сверхновых, связанных с гамма-всплесками в локальной Вселенной, чтобы предсказать ожидаемое излучение.

«К нашему удивлению, модель сработала очень хорошо: наблюдаемая сверхновая по своим свойствам оказалась удивительно похожей на взрывы массивных звезд, которые мы видим рядом с нами сегодня. Нам также удалось впервые разглядеть галактику, в которой находилась эта умирающая звезда», — добавил Мартин-Каррильо.

Анализ показал, что далекая сверхновая сопоставима по яркости и спектральным характеристикам с прототипом таких событий — SN 1998bw, наблюдавшейся в близкой Вселенной. Это означает, что массивная звезда, породившая GRB 250314A, мало отличалась от своих современных аналогов, несмотря на принципиально иные условия ранней космической среды, в том числе крайне низкую металличность. Данные также исключают сценарий более экзотического и яркого взрыва.

Результаты ставят под сомнение представление о том, что первые звезды должны были умирать принципиально иначе, чем современные, и дают важную опорную точку для теорий эволюции звезд в ранней Вселенной. В ближайшие один–два года команда планирует провести повторные наблюдения. К этому времени свет сверхновой должен значительно ослабнуть, что позволит детально изучить свойства ее галактики-хозяина и окончательно подтвердить вклад самого взрыва в наблюдаемое излучение.

Ранее впервые стало известно, что на самом деле происходит внутри черных дыр.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27507913_rnd_7",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+