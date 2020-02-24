Новая Зеландия продлила запрет на въезд из Китая из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

Власти приняли решение продлить запрет на восемь дней, заявила Ардерн. Она подчеркнула, что введение ограничений в отношении других стран на данный момент не планируется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1769 человек

— В КНР заявили, что коронавирус может передаваться за 2 дня до первых симптомов

— В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом