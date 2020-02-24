Новая Зеландия продлила запрет на въезд из Китая
Новая Зеландия продлила запрет на въезд из Китая из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.
Власти приняли решение продлить запрет на восемь дней, заявила Ардерн. Она подчеркнула, что введение ограничений в отношении других стран на данный момент не планируется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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