Число жертв коронавируса в Южной Корее возросло до семи
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Семь человек скончались из-за коронавируса нового типа в Южной Корее, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
По последней информации, число заболевших на территории страны составляет 763 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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