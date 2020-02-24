Число жертв коронавируса в Южной Корее возросло до семи

close
Reuters

Семь человек скончались из-за коронавируса нового типа в Южной Корее, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

По последней информации, число заболевших на территории страны составляет 763 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1769 человек

Почти 2,5 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае

В Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса