Шестиклассник покончил с собой в Новосибирске

Тело шестиклассника было обнаружено в одном из домов Новосибирска, сообщает «Регион Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, тело было обнаружено родителями погибшего, они вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

По предварительной информации, школьник покончил с собой, заявил источник. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Была отличницей»: как интимная переписка погубила школьницу

— Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

— Тела мужчины и малолетнего сына обнаружили на улице Краснодара