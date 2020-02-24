Шестиклассник покончил с собой в Новосибирске

close
Depositphotos

Тело шестиклассника было обнаружено в одном из домов Новосибирска, сообщает «Регион Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, тело было обнаружено родителями погибшего, они вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

По предварительной информации, школьник покончил с собой, заявил источник. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Была отличницей»: как интимная переписка погубила школьницу

Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

Тела мужчины и малолетнего сына обнаружили на улице Краснодара