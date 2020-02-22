В Китае назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса

В Китае уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться более 14 дней, передает РИА «Новости».

Сообщается, что у одного из жителей района Шэньнунцзя китайской провинции Хубэй симптомы проявились спустя 27 дней.

До этого стало известно, что коронавирус может передаваться от человека к человеку еще за два дня до появления симптомов.

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