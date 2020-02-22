Секретарь СНБО отправился в Новые Санжары из-за протестов

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО Украины) Алексей Данилов посетил поселок Новые Санжары Полтавской области, где местные жители устроили беспорядки после того, как в регион прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя гражданами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Данилов прибыл в поселок по поручению украинского лидера Владимира Зеленского.

«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — говорится в сообщении СНБО.

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