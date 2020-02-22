Россияне старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому россияне в возрасте от 40 лет и старше будут иметь освобождение от работы на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

По мнению властей, данный законопроект позволит повысить доступность диспансеризации и будет способствовать увеличению трудовой жизни граждан России.

Планируется обеспечить всех граждан страны профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.