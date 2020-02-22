В Москве в субботу ожидается до +5°C

В Москве в субботу, 22 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от +3°C до +5°C. Преимущественно без осадков. Ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

Ночью температура опустится до -1°C — +1°C. Ожидается облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер изменит направление на юго-западное, западной. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 14-19 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью – 743 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.