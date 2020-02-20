Обвиняемый в убийстве Соколов написал роман о любви

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент СПбГУ Олег Соколов написал биографический роман о любви. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Почуева.

По словам правозащитника, роман под названием «Любовь» расскажет о любви Соколова к Анастасии Ещенко, в убийстве которой мужчина обвиняется. Он также отметил, что книга не будет опубликована без согласия родственников погибшей.

Как рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, в дальнейшем Соколов планирует написать исторический труд про Наполеона.

Почуев также добавил, что в сейчас бывший доцент «более-менее» пришел в себя, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Кроме того, готовится ходатайство о новой психолого-психиатрической экспертизе.

Согласно предыдущей экспертизе, «установлен факт наличия длительной психотравмирующей обстановки».

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Преступление было совершено 7 ноября 2019 года. Следователи обнаружили расчлененное тело девушки на дне реки.

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