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СМИ Абхазии сообщили о вызове главы МИД в Службу госбезопасности после отставки

«Нужная Газета»: отправленного в отставку главу МИД Абхазии вызвали в СГБ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Отправленный в отставку министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба был вызван в Службу госбезопасности страны. Об этом сообщает «Нужная Газета» со ссылкой на источники.

«По сообщениям наших источников бывшего министра ИД Инала Ардзинба пригласили в СГБ», — пишет издание.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности главу МИД страны Инала Ардзинбу, исполняющим обязанности министра стал заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба.

До этого пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии сообщала, что в республике пятеро высокопоставленных руководителей местной Госавтоинспекции, включая ее главу, были сняты с должностей после дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах.

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