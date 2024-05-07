СМИ Абхазии сообщили о вызове главы МИД в Службу госбезопасности после отставки

Отправленный в отставку министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба был вызван в Службу госбезопасности страны. Об этом сообщает «Нужная Газета» со ссылкой на источники.

«По сообщениям наших источников бывшего министра ИД Инала Ардзинба пригласили в СГБ», — пишет издание.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности главу МИД страны Инала Ардзинбу, исполняющим обязанности министра стал заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба.

До этого пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии сообщала, что в республике пятеро высокопоставленных руководителей местной Госавтоинспекции, включая ее главу, были сняты с должностей после дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах.