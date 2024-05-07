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Группа российских подростков избила душевнобольного юношу

СК: в Хабаровском крае возбудили дело после избиения подростками душевнобольного

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Телеграм-канал »Amur Mash»

В Хабаровском крае против местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, совершенное группой лиц». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Группа подростков из поселка Горный попала в поле зрения правоохранителей после размещенных в СМИ материалов об избиении 20-летнего мужчины с ментальными нарушениями. Молодой человек проживает с матерью и периодически проходит лечение у психиатра.

Инцидент, по предварительной информации, произошел в апреле 2024 года. По данным Telegram-канала Amur Mash тинейджеры заманили юношу в заброшенную квартиру в доме на Комсомольской улице и издевались над ним: избили его до крови, поливали кипятком. Все действия хулиганы записывали на видео, которое затем показывали знакомым.

Ранее в Нижнем Новгороде продавщицу мороженого признали виновной в избиении ребенка с аутизмом.

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