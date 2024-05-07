Самбурская объяснила, почему развивает музыкальную карьеру

Актриса Настасья Самбурская заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с детства мечтала стать певицей.

Один из подписчиков спросил Самбурскую, почему она «вдруг решила петь». Знаменитость объяснила, что это желание совсем не спонтанное и оно было всегда. Артистка рассказала, что в восемь лет ее отдали в музыкальную школу в класс аккордеона.

По словам Самбурской, ее отдали в музыкальную школу со словами: «слух и голосок слабенький». Она отметила, что при поступлении очень переживала и была зажатой, поэтому она попала в группу со «слабенькими» детьми.

Самбурская вспомнила, что преподавательница не была заинтересована в развитии потенциала у детей и «тупо отрабатывала отведенное на них время».

«Вы представляете себе хор безголосых детей? Ну я как-то задумалась и как запела: «Не морозь меня-а-а-а!». Она удивилась, подняв на меня удивленные глаза и попросила остаться после занятий», — рассказала артистка.

Как отметила Самбурская, после этого случая ее отправили на городской конкурс по вокалу.

«Но у всех был белый верх и черный низ. А я одна стояла в оранжевом платье, которое сшила мамина подруга, которое уже к тому времени еле сходилось у меня на грудной клетке. Больше меня на конкурсы не приглашали, но зато именно тогда я в себя поверила», — поделилась актриса.

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