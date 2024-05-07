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В Словакии поздравили Путина с инаугурацией

Вице-спикер парламента Словакии поздравил Путина с инаугурацией

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Александр Казаков/РИА Новости

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха поздравил главу российского государства Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Свое поздравление он опубликовал в Telegram-канале.

«Верю в добрые отношения с Россией, поздравляю Владимира Путина с инаугурацией», — написал Блаха.

Он также отметил, что социалистическое общественно-политическое устройство имело много положительного.

«При социализме было много добрых вещей, не боюсь сказать об этом», — подчеркнул вице-спикер.

При этом Блаха раскритиковал Запад.

«Верю в мир и указываю на лицемерие Запада», — добавил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, отметив, что с его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Ранее Песков рассказал, когда Путин предложит кандидатуру премьера.

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