В ФСБ полагают, что основной организатор теракта в «Крокусе» скрывается за рубежом

Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за пределами России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, сообщает «Интерфакс».

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — сказал Бортников.

Директор ФСБ отметил, что более конкретной информации пока не будет, так как идут следственные действия и «необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату».

«Нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться», — пояснил Бортников.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе».