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Порнозвезда выступит свидетелем по делу на суде Трампа

ABC: экс-порнозвезда Сторми Дэниэлс выступит свидетелем в суде по делу Трампа

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AP/Reuters

Бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс выступит свидетелем на судебном заседании по уголовному делу кандидата на пост президента США Дональда Трампа о фальсификации документов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Дэниэлс является одним из ключевых свидетелей со стороны обвинения.

«Решение вызвать Дэниелс в качестве свидетеля позволяет присяжным напрямую услышать мнение женщины, находящейся в центре уголовного процесса Трампа», — говорится в тексте.

Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов. По версии следствия, адвокат экс-президента США Майкл Коэн платил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за отказ от разговоров с прессой об интимной связи с Трампом в нулевых.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, но затем получил эти деньги обратно от Trump Organization под предлогом платы за несуществующие судебные издержки. О том, чем может обернуться для Трампа судебный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее секретная служба США приготовилась защищать Трампа в тюрьме.

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