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Путин и Лукашенко могут провести двустороннюю встречу на полях саммита ЕАЭС

Алейник: на полях саммита ЕАЭС президенты РФ и РБ обсудят интеграционные вопросы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии, вероятно, пройдет в Москве 8 мая на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава белорусского МИД Сергей Алейник.

Глава МИД Белоруссии отметил, что подготовка к саммиту ведется активно, и «это хорошая площадка для обсуждения наших интеграционных вопросов и хорошая площадка для проведения двусторонних встреч».

По словам Алейника, президенты двух стран найдут возможность пообщаться и обсудить вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяться мнениями по развитию региональной ситуации.

«Частота и уровень контактов наших лидеров вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических и братских отношений между нашими странами», — сказал глава МИД Белоруссии.

6 мая сообщалось, что во время визита в Россию Лукашенко намерен обсудить с Путиным военно-политические вопросы и подготовку совместного соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее в Китае удивились поведению Лукашенко в Кремле и улыбке Путина.

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