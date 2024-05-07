Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ведущая «Матч ТВ» объявила о беременности от игрока «Локомотива»

Ведущая Ромашкина сообщила, что ждет ребенка от игрока «Локо» Тикнизяна

close
100%
romashkina_ya_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущая «Матч ТВ» и жена полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина в своих социальных сетях сообщила о беременности. Девушка выложила серию фотографий с заметно округлившимся животом.

В конце октября 2023 года Ромашкина и Тикнизян стали мужем и женой. Для футболиста это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной. Ранее футболист обвинил бывшую жену в воровстве денег.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян провел за «Локомотив» 20 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о предвзятом отношении к Дзюбе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами