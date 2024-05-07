Ведущая «Матч ТВ» объявила о беременности от игрока «Локомотива»

Ведущая «Матч ТВ» и жена полузащитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина в своих социальных сетях сообщила о беременности. Девушка выложила серию фотографий с заметно округлившимся животом.
В конце октября 2023 года Ромашкина и Тикнизян стали мужем и женой. Для футболиста это уже второй брак. У него есть общий ребенок с экс-супругой Кристиной. Ранее футболист обвинил бывшую жену в воровстве денег.
Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.
Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тикнизян провел за «Локомотив» 20 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Ранее в «Локомотиве» рассказали о предвзятом отношении к Дзюбе.