Власти Японии заявили, что не планировали присутствовать на инаугурации Путина

Правительство Японии изначально не собиралось присутствовать на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Такое заявление на пресс-конференции в Токио сделал генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

«С российской стороны в адрес японского посольства <…> незадолго (до церемонии) поступило приглашение, », — сказал он до начала церемонии.

Хаяси подчеркнул, что от японского правительства «присутствия не планируется».

Генсек правительства Японии заявил, что его страна намерена строить отношения с Россией, исходя из своих национальных интересов. Он напомнил о намерении Японии «решить территориальную проблему и заключить мирный договор».

До этого инаугурацию Путина назвали стартом для новых изменений. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по президентским нацпроектам строится множество объектов.

Ранее в Госдуме объяснили поддержку Путина россиянами.