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Суд вынес приговор жене главреда «Новой газеты — Европа» Антонине Мартыновой

РИА Новости: жене главреда «Новой газеты — Европа» Мартыновой дали 9 лет

Новгородский областной суд приговорил супругу главреда «Новой газеты — Европа» (признана нежелательной организацией в РФ) Антонину Мартынову к девяти годам колонии общего режима по делу о покушении на жизнь ее дочери 17 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений», — объявил судья Алексей Становский.

Обвиняемая в своем последнем слове в суде не признала вину и попросила не разлучать ее с дочерью, отметив, что заботилась о ней все прошедшие с момента ее падения с лестничного пролета 16 лет.

Перед этим суд отказал ей в ДНК-экспертизе.

16 апреля суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении Мартыновой, обвиняемой с 2007 года в покушении на жизнь малолетней дочери. С июля 2008 года она находилась в федеральном розыске, скрывшись вместе с ребенком сразу после обвинительного вердикта присяжных. 22 марта 2024 года женщину задержали.

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