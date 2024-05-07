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Ученые опровергли гипотезу, что тираннозавры были умнее некоторых обезьян

TAR: средний тираннозавр обладал интеллектом современного крокодила

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eurekalert.org

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета имени Генриха Гейне в Германии изучила интеллектуальные способности тираннозавров. Их выводы опровергли предыдущую гипотезу нейробиологов из Бразилии, согласно которой огромный хищный ящер был таким же умным, как и приматы. Исследование опубликовано в научном журнале The Anatomical Record (TAR).

Чтобы изучить биологию мозга у давно вымерших животных, зоологи использовали эндокасты — слепки ископаемого черепа. Они позволяют оценить относительный размер черепной коробки и долю тканей, которые когда-то там находились.

У современных аллигаторов и крокодилов мозг занимает лишь около 30% полости черепа, тогда как у птиц и млекопитающих показатель близок к 100%.

На основе полученных данных ученые вычислили, что в мозге тираннозавра было 250 млн до 1,7 млрд нейронов, что соответствует количеству нейронов у ныне живущих крокодилов.

Предыдущее исследование оценило плотность нейронов у тираннозавра в 3,3 млрд, что аналогично мозгу павианов. Команда отметила, что их бразильские коллеги допустили ошибку в расчетах, предположив, что мозг хищника занимал всю эндокраниальную полость.

Ученые отметили, что их результаты не означают, что тираннозавры были глупыми. Количество нейронов и размер мозга сильно различаются у разных животных, но это не всегда коррелирует с умственными способностями. Например, голуби с их крошечным мозгом умеют считать так же хорошо, как и обезьяны.

Исследователи подчеркнули, что для своей эпохи тираннозавры, вероятно, были весьма высокоразвитыми хищниками.

Ранее ученые подсчитали, сколько всего тираннозавров когда-либо бродило по Земле.

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