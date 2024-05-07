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Игнатьев: «Краснодар» еще не ушел от идей одного тренера и не пришел к идеям другого

Тренер Игнатьев: «Краснодар» находится в переходной стадии из-за смены тренера

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РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил нестабильные выступления «Краснодара» на финише текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что команда не успела стабилизироваться после отставки главного тренера Владимира Ивича и подстроиться под требования сменившего его Мурада Мусаева.

«У «Краснодара» переходная стадия — от идей одного тренера переходят к идеям другого. И получается дисбаланс: от одного еще не ушли, к другому еще не пришли. Есть определенные трудности в перестроении идей разных тренеров. Таких примеров можно много привести.

Мусаев хочет, или, по крайней мере, пытается сделать футбол более вертикальным, более динамичным. Но получается такая же картина: очень долго переходят из обороны в атаку, и там, где надо забивать голы, не хватает индивидуальных ресурсов отдельно взятых игроков, которые могли бы не бояться идти в обыгрыш и пытаться сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, выиграть эпизод. Таких игроков вообще немного у нас в стране, поэтому тренеры больше уповают на командные взаимодействия», — считает Игнатьев.

«Краснодар» после 27 туров идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и на балл отставая от лидирующего «Зенита». В минувшем туре сине-бело-голубые потеряли очки, сыграв вничью с «Факелом» 1:1, но при этом и «Краснодар» упустил шанс выйти на первое место, дома проиграв «Ахмату» 0:1.

Ранее была названа команда, которая показывает чемпионский футбол в РПЛ.

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