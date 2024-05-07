Маск оценил идею поединка Путина и Зеленского

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом написал в социальной сети X.

«Считаю, что Путин и Зеленский должны... уладить свои разногласия один на один», — написал Кинг. По его мнению, это противостояние следует транслировать онлайн.

Маск в ответ на сообщение писателя отметил, что принятие решений на основе поединка (single combat) «недооценивается».

7 мая Владимир Зеленский призвал западные страны быстрее предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещанное оружие.

6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщал, что США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным по поиску альтернативы Зеленскому.

Отмечалось, что Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену украинскому президенту в случае резкого ухудшения положения ВСУ на фронте.

Ранее Маск возмутился из-за флагов Украины в конгрессе США.