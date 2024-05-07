Бегемот напал на туристов в лодке и откусил мотор

В Западной Африке группа туристов поверглась нападению бегемота во время сплава по реке. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на реке Чобе в Намибии, гид перевозил группу туристов на моторной лодке. В какой-то момент путешественники приблизились к стаду бегемотов, сначала животные вели себя мирно, но в какой-то момент один из бегемотов начал преследовать лодку.

Капитан побоялся напугать стадо и не стал заводить мотор. Бегемот подплыл к лодке и начал крушить судно. Он перекусил часть двигателя и оторвал пластиковую обшивку корпуса. Путешественникам удалось спастись.

До этого сообщалось, что в зоопарке в китайской провинции Хуань бегемот набросился на смотрителя, мужчине чудом удалось спастись. Смотритель кормил бегемота в вольере, животное неожиданно атаковало мужчину, ему удалось выбежать из вольера и ускользнуть от огромной пасти гиппопотама, мужчине пришлось отбиваться от бегемота палкой и спасаться бегством.

Ранее пьяный мужчина напал на бизона и гонялся за животным по полю.