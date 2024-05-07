Индия вышла на мировой рынок полупроводников

Индийский производитель Tata Electronics вышел на мировой рынок полупроводников. Об этом пишет The Economic Times.

Компания направила на экспорт ограниченную партию микросхем, произведенных совместно с партнерами из США, Японии и нескольких стран Европы.

«Полупроводники широко используются в таких областях, как телекоммуникация и электромобили. Если мы сосредоточимся на разработке и производстве чипов, используемых в этих сегментах, Индия станет мировым лидером в области микросхем и сможет отправлять их на экспорт», — отметил министр коммуникаций, электроники и цифровых технологий республики Ашвини Вайшнава.

Некоторые модели чипов все еще находятся на стадии пилотного проекта. Коммерческое производство намечено на 2027 год. Выпускаться полупроводники будут на новом совместном заводе Tata Electronics с американской Micron Technology в индийском штате Гуджарат.

До этого аналитики отметили, что экономика Тайваня рекордно разогналась. ВВП страны растет самыми быстрыми темпами с 2021 года благодаря буму ИИ.

Ранее в Китае назвали вредными планы Японии по контролю за продажей полупроводников.