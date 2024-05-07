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Певица Чижевская передумала разводиться с приемным сыном

Певица Чижевская сообщила, что не будет разводиться с приемным сыном

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Айсылу Чижевская/VK

Певица и педагог вокала Айсылу Чижевская-Мингалим сообщила в беседе с 116.ru, что передумала разводиться со своим 23-летним приемным сыном Даниилом.

Чижевская призналась, что они смогли урегулировать произошедший между ними конфликт. Сейчас в отношениях пары все хорошо, и они вместе ездят по делам.

«Между семейной парой бывает все. Бывают и взлеты, и падения, и примирения. Это называется жизнь. Если все хорошо, никаких эмоций, то это уже не жизнь», — поделилась артистка.

1 мая стало известно, что Айсылу Чижевская-Мингалим подала на развод с приемным сыном. После семи месяцев супружеской жизни певица решила подать на развод, потому что якобы нашла анкету мужа на сайте знакомств «по вызову».

Сам Даниил не комментировал обвинения супруги и бывшей приемной матери.

Дочь народного поэта Татарстана Рустама Мингалима и племянница оперного певца Рената Ибрагимова объяснила, что выходила замуж за юношу в творческих целях, чтобы поддерживать музыкальный клан. Однако родные отвернулись от нее.

Ранее Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым.

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