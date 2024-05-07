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Белоруссия анонсировала совместную с Россией проверку ядерного оружия

Совбез Белоруссии сообщил о синхронной с РФ проверке носителей ядерного оружия

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Reuters

Военные Белоруссии проведут синхронизированную с Россией внезапную проверку, в ходе которой будут задействованы, в том числе носители тактического ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает sb.by.

«К проверке будут привлекаться силы и средства, способные применять тактические ядерные боеприпасы», — отметил он, уточнив, что тренировочные мероприятия проводятся по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Вольфовича, Минск проверит навыки военных республики по подаче ядерного вооружения в воинские части, а также их загрузке, установке и подвеске на истребители.

Госсекретарь уточнил, что речь прежде всего идет об оперативно-тактических комплексах «Искандер» и фронтовых штурмовиках «Су-25».

Причиной внезапной проверки он назвал «складывающуюся военно-политическую обстановку, прежде всего вокруг Беларуси».

«Самым действенным способом совершенствования боевой готовности наших Вооруженных Сил являются внезапные проверки. Они проводятся в условиях, которые максимально приближены к реальной боевой обстановке», — заключил Вольфович.

Утром 6 мая Минобороны России анонсировало скорые учения с отработкой запуска ядерного оружия. В мероприятиях задействуют ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) и силы ВМФ.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что решения об учениях «напрямую связано с последними угрожающими заявлениями» ряда европейских политиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки военных страны на Украину при получении такой просьбы от Киева. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в начале мая заявил о праве Украины наносить удары внутри России британским оружием.

Ранее в МИД Белоруссии ответили на вопрос о том, возможны ли переговоры России и Украины.

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