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Лидер «Землян» отказался выплачивать миллионы бойцу за подбитый Abrams

Лидер «Землян» Киселев отказался выплачивать миллионы бойцу за подбитый Abrams

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказал участнику специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с позывным «Десант» в выплатах за два подбитых американских танка Abrams. Об этом сообщает издание NEFT.

В отделе по коммуникациям «Русской медиагруппы» сообщили, что Владимир Киселев обещал выплаты именно за немецкие танки Leopard, а не за американские Abrams.

В июне прошлого года сообщалось, что музыкальный продюсер Владимир Киселев пообещал за уничтожение западных танков во время спецоперации денежное вознаграждение для военных и гражданских лиц. Как заявляли в «Русской медиагруппе», со стороны музыканта и его команды за уничтоженный Leopard первой модификации участник СВО получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей.

При этом издание NEFT также публикует видео от 14 июня 2023 года, снятое в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На записи Владимир Киселев пообещал, что премии российским бойцам будут платить и за немецкие Leopard, и за американские Abrams.

Ранее в Кремле оценили объявление Лепсом и Басковым наград за подбитую технику ВСУ.

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