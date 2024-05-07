Польские пограничники вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от мобилизации

Польские пограничники вернули на родину украинца, который пытался сбежать от мобилизации. Об этом сообщает западное региональное управление госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что двое украинцев пытались попасть за границу через реку Западный Буг. В воскресенье утром одного из мужчин обнаружил пограничный отряд. Увидев пограничника, неизвестный начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу, где был задержан польскими пограничниками.

Задержанным оказался 31-летний мужчина из Сумской области. После прибытия на Украину ему вручили повестку.

Днем 6 мая погранслужба Украины задержала мужчину, пытавшегося сбежать за границу с паспортом сестры.

Газета Financial Times писала, что на Украине исключили из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации пункт о разрешении солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) демобилизоваться после 36 месяцев службы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

Ранее Владимир Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию.